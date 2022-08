PERUGIA-BARI | ARBITRA SOZZA DI SEREGNO, AL VAR SACCHI DI MACERATA

Perugia, 24 agosto 2022 – Sarà Simone Sozza della sezione di Seregno a dirigere Perugia-Bari , gara valida per la 3^ giornata di campionato Lega Serie BKT, in programma domenica 28 agosto alle ore 20:45 presso lo stadio “Curi”.

A coadiuvarlo gli assistenti Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia e Domenico Fontemurato di Roma 2. Quarto ufficiale sarà Francesco Carrione della sezione di Castellammare di Stabia. Al Var Juan Luca Sacchi di Macerata, AVAR Fabio Schirru di Nichelino.

2 precedenti con lui (2 vittorie). 23 gare in A, 27 in B, 6 in Coppa Italia. Una gara in questa stagione (Serie A, Salernitana-Roma 0-1).