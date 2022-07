PERUGIA-ASD SOTTOCASTELLO 8-0

PERUGIA (1° tempo): Chichizola, Angori, Angella, Sgarbi, Dell’Orco, Burrai, Kouan, Lo Giudice, Giunti, Melchiorri, Olivieri. All. Castori

PERUGIA (2° tempo): Moro (20′ st Bulgarelli – 35′ st Jamne), Silva, Curado, Righetti, Cicioni (24′ st Baldi), Ghion, Dembèlè, Onishenko (24′ st Sulejmani), Lunghi (24′ st Seghetti), Vano, Iannoni. All. Castori

ASD SOTTOCASTELLO: De Polo, Chirco, Da Forno M., Dolcini, Qoku, Bazzali, Cavalet Le., Cavalet Lo., Da Forno F., De Michiel D., Toscani. All. Mario Liguori

RETI: 9′ pt Kouan, 14′ pt Angori, 18′ pt e 32′ pt Melchiorri, 28′ pt Giunti, 42′ pt Olivieri, 44′ pt Angella, 16′ st Ghion

PIEVE DI CADORE – Nella prima uscita stagionale a Pieve di Cadore il Perugia batte 8-0 il Sottocastello, squadra dilettantistica del Cadore.

La prima rete della stagione porta la firma di Kouan a cui seguono le marcature di Angori, Giunti, Olivieri, Angella e la doppietta di Melchiorri. Nella ripresa, in mezzo alla girandola di cambi, la rete di Ghion per l’8-0 finale.

“Non vedevamo l’ora di ricominciare – spiega nel post gara Marco Olivieri – questi primi giorni ci serviranno per conoscerci come gruppo. Il lavoro fisico inizia a farsi pesante. Ci aspetta un campionato difficile, con squadre blasonate e lavoreremo per farci trovare pronti. Prima raggiungiamo la salvezza e poi penseremo ad altro. Speriamo che i tifosi vengano a trovarci qui a Cadore, li aspettiamo”.

“Abbiamo chiuso la prima settimana di lavoro con questa amichevole – afferma il tecnico Fabrizio Castori – venivamo da giorni di test atletici e fisici però questo tipo di gare ci aiutano a conoscerci e iniziare a mettere in campo alcune idee. Ringraziamo il Sottocastello per la disponibilità”.