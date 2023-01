PARMA-PERUGIA | I NUMERI DELLA SFIDA

ll Perugia nella 21^ giornata del girone di andata del campionato di Serie B 2022-2023 affronterà il Parma di mister Fabio Pecchia, gara in programma sabato 21 gennaio allo stadio “Tardini”. Calcio d’inizio alle ore 14.

A dirigere l’incontro sarà il signor Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. A coadiuvarlo gli assistenti Antonio Vono di Soverato e Giuseppe Marco Macaddino di Pesaro. Quarto ufficiale sarà Roberto Lovison della sezione di Padova. Al VAR Eugenio Abbattista di Molfetta, AVAR Giacomo Paganessi di Bergamo.

La prossima sarà la 12ª sfida totale tra Parma e Perugia in Serie B. Sono 7 i pareggi e 4 vittorie dei biancorossi. In Serie B i ducali non hanno mai vinto. Quella emiliana inoltre è la squadra affrontata più volte dagli umbri, tra quelle contro cui non hanno mai perso.

Dopo avere perso la prima partita casalinga di Serie B contro il Perugia, nel 1974, il Parma ha pareggiato tutte le ultime quattro; i gialloblu non pareggiano cinque gare interne di fila contro una singola avversaria dal 2017, contro la Salernitana.

Nelle ultime 14 partite di campionato, il Parma non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato (5V, 3N, 6P); quella dei gialloblu è la striscia aperta di alternanza di risultati più lunga nella competizione.

Il Parma ha perso senza segnare le ultime due partite interne di Serie B e non è mai arrivato a tre sconfitte interne consecutive senza gol nella competizione.

Il Perugia ha realizzato almeno due gol nelle ultime quattro partite (2V, 1N, 1P) di Serie B e non ci è mai riuscito per cinque gare di fila nel torneo cadetto.

Il Perugia ha vinto con il punteggio di 2-0 l’ultima trasferta di Serie B contro il Benevento; gli umbri non conquistano due successi esterni consecutivi nella competizione da febbraio 2022 (tre in quel caso).

Il Parma ha segnato con 12 giocatori diversi in questo campionato – nessuna squadra ne conta di più nel torneo – mentre il Perugia con otto marcatori differenti: meno hanno fatto soltanto Palermo (sei) e Cittadella (sette).

Nessuna squadra ha subito più gol del Perugia sia nei primi 15 che negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato: rispettivamente sei e nove.

Franco Vázquez ha partecipato a quattro (tre reti, un assist) delle ultime sei reti del Parma in Serie B: una partecipazione in più che nelle precedenti 19 marcature dei gialloblu (tre passaggi vincenti).

Giuseppe Di Serio, che ha già realizzato un gol contro il Parma il 12 febbraio 2022 con la maglia del Pordenone, ha partecipato a due reti nell’ultima sfida di Serie B contro il Palermo: tante quante nelle precedenti 25 partite.

Leandro Chichizola è l’ex di turno. Lo scorso anno 41 presenze totali. Per Cristian Dell’Orco invece solo la trafila nelle giovanili ducali.

Aleandro Rosi è l’altro ex di turno. Per lui 38 presenze con i gialloblu fra Serie A e Coppa Italia e 6 reti.

Fabio Pecchia nei 5 incontri contro le squadre di Fabrizio Castori non ha mai vinto: 3 pareggi e 2 sconfitte.

Perugia squadra più fallosa della Serie B con 341 falli commessi, il Parma è nono con 277, primo in graduatoria il Palermo con 240.

Perugia che primeggia anche in altre due classifiche: 4 gol subìti su palla inattiva (squadra meno battuta) mentre il Parma 7, nessun gol subìto su corner mentre il Parma 2.

Paolo Bartolomei e Christian Kouan sono rispettivamente secondo e terzo nella classifica di tiri senza segnare alcun gol: il primo è Ignacio Lores Varela del Cittadella con 28, seguono i due biancorossi con 27, poi Yalcin del Genoa con 26, Boloca del Frosinone con 23.

Roberto Inglese, dopo Coda e Lapadula, è il giocatore che va più spesso in fuorigioco mentre Franco Vázquez è quello che, dopo Brunori (60), effettua più tiri verso la porta (57).

LA PARTITA IN DIRETTA TV

Sky Sport, Dazn ed Helbiz Live.

(dati Stats Perform – Opta)