OSCAR DEL CALCIO 2021 | AL PERUGIA CALCIO VANNO 5 PREMI

Perugia, 7 dicembre 2021 – Lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 dicembre, a Castellammare di Stabia (Napoli), andranno in scena gli ‘Italian Sport Awards-Gran Galà del calcio” riservato ai migliori atleti della stagione calcistica 2020/21. Durante la serata di gala del 13 dicembre, che sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, saranno premiati anche presidenti, giocatori e direttori sportivi di Serie A, B e C.