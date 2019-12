Oddo: “Attenzione e personalità devono essere al massimo”

Ultima trasferta dell’anno solare per il Perugia di mister Oddo, il quale ha incontrato i giornalisti per la consueta conferenza stampa.

“Dovremmo recuperare Buonaiuto, per il resto la situazione degli infortunati è la stessa di domenica cioè Fernandes non è disponibile, in più Rosi è squalificato. Se Cristian non ce la dovesse fare abbiamo un piano B e C”.

“Non mi preoccupa il prato sintetico di Trapani. Dovremo avere molta pazienza ed intelligenza tattica, senza la smania di attaccare che potrebbe farci perdere l’equilibrio. Castori ha molta esperienza ed ha uno stile di gioco riconoscibile, si difende benissimo e riparte alla grande. Giovedì l’attenzione e la personalità devono essere al massimo”.

“Non bisogna pensare al turnover ma a fare più punti possibile. Questo è un momento importantissimo, vogliamo dare continuità nei risultati”.

“Siamo consci del nostro percorso che fin qui non è stato semplice. Ma abbiamo intrapreso la retta via. Abbiamo un buon gruppo destinato a crescere perché siamo giovani quindi ha grandi margini di miglioramento”.