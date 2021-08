Perugia, 4 agosto 2021 – Seconda seduta della settimana in vista della sfida al Sudtirol che mette in palio il passaggio del turno di Coppa Italia.

Sul campo centrale dell’antistadio il gruppo biancorosso ha lavorato su forza, riscaldamento tecnico, situazioni di 1 vs 1, 2 vs 2 e per chiudere partitella a campo ridotto.

Giovedì è in programma un’unica seduta pomeridiana ore 17 chiusa al pubblico.