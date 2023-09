NOTA UFFICIALE

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 122 del vigente C.G.S., AC Perugia Calcio comunica che le indagini relative all‘accertamento finalizzato alla verifica della condotta antisportiva tenuta da alcuni tesserati in occasione della gara Perugia – Benevento del 19/05/2023 valida per il Campionato di Serie B sono concluse e che, allo stato, non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare.

Pertanto, con provvedimento a parte e previa condivisione dello stesso da parte della Procura Generale dello Sport, è stata disposta l’archiviazione del procedimento stesso.