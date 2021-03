“Dovevamo essere più bravi dopo il vantaggio – spiega l’attaccante – avremmo dovuto fare il 2-0 altrimenti si corrono dei rischi. L’errore è stato quello di non chiudere la partita e in queste situazioni si viene puniti. Una brutta sconfitta ma non possiamo far altro che prepararci per la prossima partita. Gli impegni ravvicinati? Non possono essere una scusa anche le altre squadre li hanno”.