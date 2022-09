NAZIONALI GIOVANILI | A SEGNO SULEJMANI E LICKUNAS

L’attaccante biancorosso, classe 2006, Flavio Sulejmani continua a segnare. Se nel 3-3 di martedì scorso aveva segnato una rete, nella gara amichevole di ieri disputata all’Elbasan Arena, sempre contro i pari età Under 17 della Macedonia del Nord, è arrivata la doppietta personale che ha timbrato la gara finita 2-0. Per Flavio anche una traversa nel finale. Prossime settimane inizieranno le gare della fase a gironi che danno il via al cammino verso la fase finale in Ungheria. L’Albania è inserita nel gruppo 7 con Svezia, Croazia (nazione ospitante) e Galles.

Un’altro giovane biancorosso è andato a segno in queste amichevoli. È Adrian Lickunas, ala lituana classe 2006, appena arrivato al Perugia dal Baltijos Futbolo Akademija di Vilnius e subito a segno nel 2-2 della sua Lituania Under 17 contro la Slovacchia. La rete di Lickunas ha dato il via alla rimonta dei lituani che sotto di due reti hanno ottenuto poi il pari nell’ultima amichevole prima delle qualificazioni all’Europeo di categoria. La Lituania è stata inserita nel gruppo 3 con Inghilterra, Israele e Georgia (nazione ospitante).