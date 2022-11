Perugia, 17 novembre 2022 – Esordio in Nazionale Under 21 dell’Albania per il classe 2006 Flavio Sulejmani (nella foto il numero 16) che ha disputato mezz’ora di gara nell’amichevole di ieri contro il San Marino, diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi, e terminata con la vittoria albanese per 3-0.

L’attaccante biancorosso ha pure sfiorato la rete nei minuti finali ma è stato anticipato dalla difesa avversaria.

Albania che tornerà in campo domenica 20 novembre contro il Montenegro.