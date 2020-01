Napoli-Perugia: i precedenti

Sono 11 i precedenti fra Napoli e Perugia giocati in terra campana. Il primo risale alla Serie A 1975/76 e i padroni di casa si imposero per 4-0. La stagione successiva il match si giocò sul campo neutro di Bologna e i Grifoni, grazie al gol di Scarpa, tornarono in Umbria con un punto. L’anno dopo i biancoazzurri tornarono alla vittoria per 3-2, tripletta di Savoldi e reti di Amenta e Bagni. Speggiorin firmò l’1-1 della stagione 1978/79 e lo stesso anno si giocò anche un quarto di finale di Coppa Italia che i partenopei vinsero per 2-1. Il 20 ottobre 1979 allo stadio si recarono più di 90 mila persone e la partita finì ancora una volta 1-1, per il Perugia segnò Paolo Rossi su calcio di rigore. Il 26 aprile 1981 è la data dell’unica vittoria biancorossa arrivata grazie all’autorete di Ferrario. Nella stagione di Serie A 1996/97 il Napoli vinse 4-2 mentre nel match di Coppa Italia della stagione successiva i padroni di casa si imposero 2-1. Nel 2000/01 le porte restarono inviolate mentre l’ultima sfida risale alla stagione di Serie c 2005/06, il Napoli vinse 2-0.

Il Napoli è undicesimo nella classifica di Serie A e il suo allenatore è una vecchia conoscenza del Perugia: Gennaro Gattuso. L’ex centrocampista ha infatti vinto due scudetti Primavera indossando la maglia biancorossa.