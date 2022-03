MVP DEL MESE, LEGA B INSIEME A BKT PREMIA I MIGLIORI GIOCATORI. SI PARTE DA MARZO

Tecnologico e artigianale – L’MVP della Serie BKT spicca tra le iniziative realizzate da Lega B e BKT e si candida a essere ambita da tutti i calciatori del torneo grazie anche al particolare design del trofeo. Frutto di un importante studio di progettazione, il trofeo è infatti la fedele riproduzione in 3D di AGRIMAX FORCE, uno degli pneumatici di punta del title sponsor.

Lucia Salmaso, CEO di BKT Europe dichiara: “Siamo entusiasti di questa novità. BKT è un’azienda multinazionale e con questo premio abbiamo voluto portare un tocco d’internazionalità anche nel Campionato degli Italiani. Inoltre, chi si impegna e si dedica completamente a un obiettivo, merita di essere riconosciuto, merita che i suoi sforzi vengano ripagati. Il nostro ruolo di sponsor è anche questo e vogliamo essere proattivi nel proporre e portare idee, progetti e attività d’avanguardia. Questo trofeo assume poi un significato particolare per noi, visto che ha la forma di un nostro pneumatico dedicato all’agricoltura. Un settore che è passione, è attaccamento al proprio territorio. Gli stessi valori di Serie BKT. L’MVP rappresenta una perfetta sintesi di ciò in cui crediamo”.

Classe ed eleganza come mission – Lega B scende di nuovo in campo con BKT per promuovere e sostenere l’inizio di un nuovo percorso dedicato ai protagonisti del Campionato degli Italiani. Il trofeo è targato #LasciailSegno, l’hashtag lanciato da BKT durante la stagione 2021/2022 per rappresentare la determinazione nel voler tracciare una strada concreta in direzione di traguardi sempre più costruttivi e ambiziosi.

La regia e l’organizzazione del premio sono stati sviluppati in collaborazione con Havas Sports & Entertainment, che ha portato in questo progetto tutto il suo expertise per continuare a creare contenuti significativi sia per le aziende che investono nel mondo dello sport, sia per coinvolgere i fan nel seguire e premiare il percorso dei “propri giocatori”.

Stefano Spadini, CEO Havas Media Group commenta: “Quest’iniziativa è un ulteriore tassello che porta valore nel percorso che BKT e Lega B stanno facendo per continuare a sostenere il talento e il potere comunicativo dello sport. Siamo felici di essere partner di queste due realtà e di continuare a lavorare insieme per valorizzare l’esperienza di tutte le parti coinvolte, dal brand, ai fan e agli sportivi”.