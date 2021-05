Mini torneo al Curi

Nella prima gara la squadra di Fulignati (che aveva con sé Melchiorri, Angella, Vanbaleghem, Bianchimano, Favalli e Monaco) ha battuto 2-1 quella di Bocci (insieme a Minesso, Sgarbi, Rosi, Crialese, Murano, Di Noia), a seguire quella di Bocci ha vinto sempre 2-1 vs quella di Minelli che aveva come compagni Elia, Sounas, Kouan, Konate, Falzerano, Cancellotti.

Poi c’è stato un 2-2 nella sfida fra Minelli e Fulignati e 1-1 in quella tra Fulignati e Bocci. Straripante 5-0 della squadra di Minelli vs Bocci ma è Fulignati a vincere per 3-2 l’ultima sfida vs Minelli.

Prossima seduta in programma sabato mattina.