Mancini: “Situazione difficile con qualche infortunio di troppo ma vogliamo fare bene”

Alle biancorosse manca però ancora una gara casalinga da recuperare, contro la Roma CF.

“Ci troviamo in una situazione difficile – riferisce il tecnico Luciano Mancini – da un lato c’è grande voglia di vincere e riportare a casa i punti che nella gara di domenica scorsa contro il Cittadella abbiamo sfiorato grazie ad una grande rimonta poi svanita nella ripresa. Dall’altro lato ci troviamo con alcuni piccoli problemi muscolari e di natura traumatica che hanno costretto ad un momentaneo stop quattro giocatrici del nostro organico. Sfortunatamente inoltre non potremo contare su Arianna Franciosa che per motivi personali non prenderà parte alla trasferta bergamasca”.