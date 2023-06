L’Under 17 femminile In Svezia per partecipare alla Nils Liedholm Cup

Perugia, 28 giugno 2023 – Prestigiosa avventura quella che stanno per vivere le ragazze biancorosse dell’Under 17 che da oggi fino a domenica 2 luglio parteciperanno alla Nils Liedholm Cup, dedicato alla memoria del grande campione svedese degli anni ’50, che si svolgerà presso la cittadina di Valdemarsvik, circa 200 km a sud di Stoccolma. 40 squadre, 700 atleti, con il Perugia unica squadra professionistica in rappresentanza dell’Italia.

Lo staff biancorosso sarà composto dal tecnico Salvatore Cannito, coadiuvato da Marco Tutarini, Angelo D’Aprile e Nino Kol Budina.

Le ragazze scenderanno in campo giovedì 29 giugno alle ore 17 nella gara d’esordio contro gli svedesi del Films Sk. Venerdì invece doppio impegno: alle 14 contro gli svedesi del Wif mentre alle 20 chiusura del girone contro il Tallboda IF. Le gare si giocheranno su due tempi da 25 minuti ciascuno. In caso di parità, viste le gare serrate, subito calci di rigore. Passano alla fase finale le prime due di ogni girone mentre le altre giocheranno dalla quinta posizione in poi.

Il gruppo biancorosso è pieno di energia e orgoglioso di partecipare ad una delle kermesse più importanti d’Europa per il calcio femminile e potersi confrontare con altre realtà europee.