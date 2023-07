IL Perugia Women iscritto al prossimo campionato di Serie C femminile nazionale. Obiettivo la salvezza

Perugia, 18 luglio 2023 – AC Perugia Women parteciperà al prossimo campionato di Serie C femminile nazionale.

La conferma è arrivata nella giornata di ieri tramite pec inviata dalla LND Calcio Femminile alla società biancorossa che certifica la partecipazione al torneo che vedrà al via 48 squadre suddivise in 3 gironi da 16 l’una. Ogni società potrà mettere in campo calciatrici che abbiamo già compiuto il 14° anno di età e in distinta un massimo di 20 atlete.

Il campionato inizierà il 10 settembrementre la Coppa Italia il 3 dicembre. Verranno promosse in Serie B le prime classificate dei tre gironi. Retrocederanno, invece, in Eccellenza dodici squadre, ovvero quattro per ciascun girone di cui due direttamente e due tramite i layout.

Anche quest’anno il gruppo biancorosso ripartirà dalle ragazze che hanno conquistato la promozione sul campo mantenendo comunque un equilibrio tra gioventù ed esperienza ed avendo come proposito quello di migliorarsi costantemente in un campionato che si preannuncia molto competitivo e difficile. L’obiettivo è il mantenimento della categoria.