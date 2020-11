Perugia, 27 novembre 2020 – AC Perugia Calcio accoglie e comunica la decisione, da parte della Lega Pro, di osservare un minuto di silenzio in memoria dell’ex calciatore Diego Armando Maradona, scomparso nella giornata di mercoledì 25 novembre, nelle gare del Campionato Serie C in programma dal 28 al 30 novembre 2020.