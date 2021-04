LEGA PRO | Marcel Vulpis in visita al Perugia Calcio

Perugia, 12 aprile 2021 – Un pomeriggio allo stadio “Curi” per assistere alla gara di campionato tra AC Perugia Calcio e Triestina e per visionare le strutture della società biancorossa ma anche per conoscere le persone che operano quotidianamente all’interno del club. Questo il motivo della gradita visita alla società biancorossa da parte di Marcel Vulpis, Vicepresidente vicario della Lega Pro.