LEGA B | IL NUOVO nuovo Kombat 2022/2023, l’azzurro dell’Italia nel pallone della Serie BKT

Il pallone ufficiale della Serie BKT 2022/2023 ha l’azzurro dell’Italia ed un design che vuole rappresentare il nostro Paese, come parte di un insieme di Stati che si inca- strano perfettamente tra loro, uniti dalla passione per il gioco più bello del mondo. È un riconoscimento all’internazionalizzazione voluta dalla Lega B, presente e visibile in circa 40 nazioni in tutto il mondo.