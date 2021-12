LEGA B | Approvati bilancio e budget. Il saluto di Valentina Vezzali

Assemblea di Lega Serie B in videoconferenza. Presente anche la sottosegretaria con delega allo Sport Valentina Vezzali che in apertura di riunione ha portato i suoi saluti, ringraziando il presidente Mauro Balata per l’invito, elogiando il percorso virtuoso che la Lega Serie B sta perseguendo in diversi ambiti ‘come dimostrano – ha detto – l’incremento dei diritti televisivi e la distribuzione del prodotto in diversi Paesi di tre Continenti. Apprezzo inoltre che stiate investendo sui giovani sostenuti anche dalle politiche presenti in Lega’. La sottosegretaria Vezzali ha poi illustrato le diverse azioni di sostegno e i ristori previsti dal Governo per dare una risposta alle esigenze del mondo del calcio dicendosi pronta al sostegno per una riforma del mondo sportivo. Collegato anche Gabriele Gravina che ha illustrato il percorso intrapreso dalla Federazione di sostegno e sostenibilità del sistema, ha evidenziato il lavoro e la costante vicinanza della sottosegretaria Vezzali e, infine, ricevuto i ringraziamenti di Balata per i contributi straordinari che la Figc ha recentemente riconosciuto alla Lega Serie B.

Bilancio e budget – Efficientamento e più risorse alle associate. Queste le parole chiave del bilancio della Lega Serie B 2020/2021, che l’Assemblea oggi ha discusso e approvato. Un bilancio virtuoso, chiuso in positivo, che assume ancora maggiore significato perché ottenuto in una contingenza di forte riduzione dei ricavi da ticketing e sponsorship dovuti alla crisi pandemica, e, inoltre, perché raggiunto non intaccando la qualità del prodotto anzi valorizzandolo attraverso maggiori investimenti nell’utilizzo di telecamere e di tecnologia di assistenza arbitrale, Var e Goal line Camera. Contestualmente, sempre nella riunione di oggi, è stato approvato il budget 2021/2022 che segna nuove opportunità di crescita, da sfruttare anche grazie alle marginalità createsi a seguito del notevole incremento dei ricavi (da diritti tv ma non solo), utilizzabili in progetti, investimenti ed iniziative che diano un ulteriore valore aggiunto alla Serie BKT.

Bilancio 2020/2021 – Razionalizzazione dei costi generali, efficientamento della struttura e nuovi ricavi che hanno prodotto un delta positivo per la Lega da potersi reinvestire a copertura di altri costi, come telecamere e tecnologia. Sono i punti principali di un bilancio che chiude con un segno positivo ma che soprattutto ha visto crescere in maniera esponenziale la distribuzione dei ricavi per società, raggiungendo cifre mai ottenute in precedenza. Un esercizio che guarda al futuro e getta le basi per il prossimo triennio: l’attività posta in essere dalla nuova Governance, infatti, ha prodotto importanti risultati in termini di accordi principalmente con i broadcaster, i cui effetti economici e finanziari si produrranno nella stagione sportiva 2021/2022 e nelle due successive, nel corso delle quali i ricavi dalla cessione dei diritti tv sono sostanzialmente raddoppiati, ma soprattutto è grandemente migliorata la proposta televisiva per il pubblico ed i tifosi, considerato che per la prima volta in assoluto in Italia gli amanti di una lega professionistica possono scegliere il gestore con il quale vedere gli incontri della squadra del cuore, con diverse modalità di offerta e una molteplicità di piattaforme che garantiscono anche le attese delle nuove generazioni, da sempre target di riferimento della Lega B.

Budget 2021/2022 – Il miglioramento del prodotto Serie BKT, il suo ammodernamento secondo le attuali esigenze del pubblico, l’internazionalizzazione in 32 Paesi in tutto il mondo, ma anche l’ulteriore aumento delle risorse per le associate, sarà una tendenza confermata anche nella stagione 2021/2022. Il budget infatti approvato in Assemblea riporta diverse voci a supporto di questa tesi e che hanno quali fondamenta il maggiore introito di diritti tv, di accesso al segnale, la stabilizzazione delle entrate come ad esempio il contributo promozione, e una nuova razionalizzazione dei costi. Risparmi e ricavi che, come detto, verranno redistribuiti alle società e serviranno per migliorare il prodotto, con un incremento ulteriore del numero di telecamere e con Var e goal line camera a regime per tutte le 388 gare della stagione.