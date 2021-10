LECCE-PERUGIA | INFO BIGLIETTI SETTORE OSPITI

Perugia, 18 ottobre 2021 – Di seguito riportiamo, come già anticipato dal sito ufficiale del Lecce Calcio, le modalità di acquisto dei biglietti settore ospiti per la gara Lecce-Perugia, in programma sabato 23 ottobre 2021.

Prezzi e modalità acquisto biglietti Tifosi OSPITI

I biglietti del Settore Ospiti (806 posti) potranno essere acquistati al costo di: € 14,00 INTERO, € 6,00 UNDER14, € 2,00 UNDER 6 (Under 14 che non abbiano compiuto il 15° anno di età al momento dell’acquisto – Under 6 che non abbiano compiuto il 7° anno di età al momento dell’acquisto).

La prevendita terminerà alle ore 19 del giorno antecedente la data della gara.

Punti vendita

– Punti vendita rete Vivaticket (elenco disponibile su www.vivaticket.it);

– Biglietteria ON-LINE registrandosi sul sito: http://www.vivaticket.it .

Si consiglia di optare per il formato digitale da scaricare sul proprio cellulare onde evitare malfunzionamenti ai tornelli dovuti alla qualità della stampa su carta.

L’U.S. Lecce comunica, inoltre, che non sarà disponibile la vendita dei biglietti per il settore ospiti il giorno della gara presso lo Stadio, pertanto, è assolutamente sconsigliato recarsi a Lecce senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso.

Parcheggio Tifosi Ospiti. È prevista in forma permanente, all’interno dell’area prospiciente la porta N. 7 (Distinti Sud /Est / settore Ospiti), l’istituzione di una zona di parcheggio riservata agli autobus ed ai veicoli dei tifosi ospiti con ingresso ed uscita dalla S.P. 364 San Cataldo – Lecce.