LE RAGAZZE SI PREPARANO PER LA ROMA

Le Grifoncelle vogliono lasciarsi alle spalle la sconfitta casalinga con il Ravenna cercando il riscatto contro un avversario molto forte negli spazi aperti e nelle manovre di contropiede.

Nella gara di andata disputata solo un mese fa all’antistadio “Renato Curi” le biancorosse, nonostante una buona prestazione, avevano archiviato il match sullo 0-2 in favore della Roma.

“La partita di domenica sarà decisamente impegnativa – riferisce il capitano Giulia Piselli. Abbiamo incontrato la Roma di recente ed è un’ottima squadra, molto ben organizzata. Noi purtroppo abbiamo vari infortuni e non saremo al top. Alcune titolari sono ferme ai box ma faremo comunque il possibile per farci valere, come in ogni partita”.