LE RAGAZZE SI PREPARANO ALLA TRASFERTA DI CITTADELLA

>Perugia 26 marzo 2021 – Si disputerà domenica 28 marzo alle ore 15:30 presso lo stadio “Tombolo V.S. Andrea Principale” di Padova la 20^ giornata di campionato Serie B femminile che vedrà di fronte Cittadella Women e AC Perugia.

Nella serata odierna le ragazze del tecnico Luciano Mancini saranno impegnate all’antistadio “Renato Curi ” nella rifinitura che fornirà le ultime indicazioni di formazione. Nella sfida di andata le biancorosse avevano sfiorato l’impresa riportando il punteggio in parità dopo essere andate sotto di due lunghezze ma il match si era poi concluso sul 2-3 in favore del Cittadella.

Le giovanissime della Primavera invece, reduci da un’importante vittoria a Ravenna per 6-3, saranno impegnate sabato 27 marzo alle ore 15 sul campo dello stadio Giansanti di Collestrada (PG), per la 9^ giornata di campionato, contro l’A.S. Roma.