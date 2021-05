LE PAROLE DELLA GALASSI ALLA VIGILIA DEL PONTEDERA

Perugia, 15 maggio 2021 – Obiettivo unico ed incontrovertibile per le Grifoncelle è la vittoria nella gara di domenica 16 maggio, che le vedrà affrontare in trasferta il Pontedera di Renzo Ulivieri. Nella partita di andata le biancorosse avevano chiuso il match con un pareggio a reti inviolate, ora sono in cerca dei tre punti per chiudere questa stagione difficilissima con una vittoria sul campo.