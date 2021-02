Lazio-Perugia rinviata

Perugia, 16 febbraio 2021 – La Divisione Calcio Femminile della FIGC ha comunicato il rinvio a data da destinarsi della gara SS Lazio Women-AC Perugia Calcio per la 3^ giornata di ritorno del campionato di Serie B, prevista per domenica 21 febbraio .

Le grifoncelle, guidate dal tecnico Luciano Mancini, torneranno in campo dopo un lungo stop solamente domenica 28 febbraio per la gara casalinga contro il Cesena.

L’attaccante Lucrezia Di Fiore racconta così lo stato d’animo della squadra:

“Nonostante la situazione non sia delle più semplici, il nostro umore è decisamente alto. Grazie all’esito negativo dei tamponi abbiamo ripreso ad allenarci con serenità e credo che ci sia un lato positivo anche nel rinvio della gara del 21, che comunque ci permetterà di recuperare alcune giocatrici, prima ferme per problemi di natura muscolare. D’altra parte non possiamo negare che il lungo stop a cui siamo state chiamate ha spezzato il giusto equilibrio che avevamo trovato nelle ultime gare, reso visibile soprattutto dal pareggio contro il Como. Ad ogni modo sono certa che non sprecheremo il lavoro fatto fino ad oggi e daremo il massimo per trarre il meglio anche da questo momento”.