LA SERIE C NOW LANCIA LA SUA EDIZIONE DI SANREMO

Firenze, 6 febbraio 2024. In occasione della 74a edizione del Festival di Sanremo che si terrà da oggi fino a sabato 10 febbraio, la Lega Pro ha coinvolto i propri club con una versione di Sanremo tutta dedicata alla Serie C NOW.

Ottima la risposta delle squadre: ben 40 quelle che si sono candidate al contest, indicando artisti che in qualche modo abbiano incrociato il proprio percorso professionale sanremese (considerando sia le passate edizioni che quella attuale) e una relativa canzone, con abbinamenti puntuali e spesso curiosi: dai grandi miti della canzone italiana come Mina, Lucio Dalla e Pupo a talenti emergenti come quello di Angelina Mango.

Il Perugia Calcio è stato abbinato ad un cantante della terra umbra, Michele Bravi, con il brano “Falene“, cantato insieme gruppo musicale britannico Sophie and the Giants.

A partire da oggi martedì 6 febbraio fino a sabato 10 febbraio, sul profilo ufficiale Instagram (@legaproofficial), sarà possibile votare il proprio artista preferito, tramite commenti ai post e interagendo nelle Instagram stories, mentre sulle altre piattaforme social non mancheranno puntuali aggiornamenti sull’andamento del 1° Sanremo Serie C. in gara 40 brani che raccontano un pezzo di storia della musica italiana e che si legano ai rispettivi club per motivazioni geografiche, di vita personale, di accostamenti tra il testo e la squadra e così via.

La competizione vivrà una prima fase dove i club verranno distribuiti in 4 gruppi da 10 partecipanti ciascuno: saranno le votazioni dei follower a decretare le 4 migliori classificate di ogni raggruppamento, che si sfideranno poi in gare a eliminazione diretta fino alla finalissima di sabato 10 febbraio, quando sarà decretato il primo vincitore del Sanremo Serie C.