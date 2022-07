LA SERIE BKT RIPARTE DA REGGIO CALABRIA

Fascino e curiosità. Venerdì 15 luglio, dalle ore 20:30, verrà svelato il calendario della Serie BKT 2022-2023 che accenderà le luci su una stagione che si preannuncia incredibilmente accattivante e che ripartirà dopo l’appassionante finale di ritorno playoff che ha tenuto incollato oltre 1 milione di telespettatori. Più che mai quest’anno saranno protagoniste città e piazze prestigiose, con tantissimi tifosi in Italia e all’estero, ai quali la Lega Nazionale Professionisti Serie B vuole regalare la massima attenzione possibile. L’obiettivo è offrire un campionato che sia riferimento degli e per gli italiani anche durante il Campionato del Mondo in Qatar, quando i riflettori saranno puntati esclusivamente sulla Serie BKT.