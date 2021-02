La Primavera sconfitta dal Bari

Perugia, 22 febbraio 2021 – Si è conclusa con la vittoria della squadra pugliese la gara disputata domenica 21 febbraio presso l’antistadio “Renato Curi fra AC Perugia e Pink Sport Time Bari, per il recupero della quarta giornata di campionato nazionale primavera.

Le baresi si sono imposte per 8-0 sulle biancorosse, reduci da un lungo stop dovuto alla grave situazione causata dalla pandemia da Covid-19. Complice del passivo importante anche l’espulsione di Pierotti al 11′ pt che ha costretto le giovanissime ad affrontare una squadra di livello e ben organizzata in inferiorità numerica per la quasi totalità della gara.

Prossimo appuntamento per le grifoncelle di mister Francesco Micheli, domenica 28 febbraio contro la Lazio Women.