La Primavera prosegue il proprio lavoro a Bardonecchia. Domani ore 12 test contro il Torino U19

Bardonecchia (Torino), 4 agosto 2023 – Quinto giorno di ritiro per la Primavera biancorossa che prosegue il lavoro al villaggio olimpico di Bardonecchia.

Sono 20 i ragazzi a disposizione di mister Formisano che si stanno preparando per l’inizio della nuova stagione al ritmo di due sedute al giorno.

Anche oggi doppio allenamento. Mattinata incentrata su lavoro in palestra ed esercitazione tattica in campo. Nel pomeriggio, dopo il tradizionale allenamento, ancora lavoro tattico e per chiudere partitella a ranghi contrapposti.

Domani, sabato 5 agosto ore 12 a Centallo (Cuneo), il primo “vero” test della stagione contro i pari età del Torino, guidato da Giuseppe Scurto. In via di definizione invece l’amichevole in programma il prossimo 8 agosto mentre sabato 12 agosto a Bardonecchia la gara contro il Chisola (Serie D).