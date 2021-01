Sotto la pioggia la prima seduta del 2021

Perugia, 1 gennaio 2021 – Nella prima seduta del nuovo anno è ancora la pioggia a far compagnia al gruppo di Caserta che questa mattina si è ritrovato all’antistadio per svolgere una seduta di allenamento.

Un breve saluto per l’arrivo del nuovo anno e poi squadra subito in campo divisa in gruppi che si è alternata fra palestra, campo del Curi e campo centrale dell’antistadio. Nel pomeriggio nessuna seduta come invece era stato programmato.

Per sabato 2 gennaio doppio appuntamento, ore 9:30 e ore 14:30.