La Lega B a sostegno dell’IFAD

La Lega Nazionale Professionisti Serie B sostiene il Fondo Internazionale per lo sviluppoagricolo (IFAD) nel suo lavoro per conseguire economie rurali aperte a tutti, sostenibili e libere dafame e povertà, dimostrandosi ancora una volta attiva e sensibile verso tematiche di caratterebenefico, territoriale e la tutela della salute.

L’IFAD è un’istituzione finanziaria internazionale, nonché un’agenzia specializzata dell’ONU, con sede mondiale a Roma. Il Fondo è l’unica organizzazione mondiale che si dedica a trasformare l’agricoltura, l’economia rurale e i sistemi alimentari attra- verso investimenti pubblici e privati, promuovendo l’innovazione agricola ed il dialogo tra i diversi attori coinvolti nello sviluppo rurale. Questo lavoro si rivela sempre più importante, considerata l’attuale crisi mondiale a livello alimentare.

La collaborazione LNPB – IFAD costituisce la prima straordinaria conseguenza della tra- sformazione avvenuta nelle ultime settimane da parte della nuova piattaforma so- ciale della LNPB che verràpresentata prossimamente e che ha convertito “B Solidale”, il progetto madre legato alla responsabilità sociale, da trust onlus in ente di terzo settore. Grazie a questa formula si potrà agire con ancor più efficacia verso le attività che la LNPB metterà in campo insieme all’IFAD.

L’IFAD lavora dove la povertà e la fame sono più radicate: nelle regioni più remote dei paesi in via di sviluppo e nei contesti di maggiore fragilità, creando piattaforme di cooperazione tra enti pubblici eprivati che agiscono a livello globale, nazionale, regionale e locale. Inoltre, contribuisce direttamente alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030.

Grazie agli investimenti da parte dell’IFAD nei confronti delle popolazioni rurali e delle piccole e medieimprese di tutto il mondo, le comunità in difficoltà possono migliorare la loro vita e raggiungere unamaggiore sicurezza e qualità alimentare.

L’IFAD opera con i governi, il settore privato, le organizzazioni della società civile ed altri partner di sviluppo e utilizza una serie di strumenti per rispondere alle sfide dei paesi più in difficoltà, come l’attuale Iniziativa di Risposta alla Crisi che mira ad aiutare 22 paesi prioritari per combattere glieffetti derivanti dalla crisi russo-ucraina.

Una vision condivisa anche dalla LNPB che si è impegnata concretamente in tal senso, promuovendoe attuando, fra gli altri, il progetto “B for Peace” in tutte le città d’Italia e sui campi della Serie BKT:grazie ad un’opera di sensibilizzazione e cooperazione con le Società e i tifosi, sono stati raccolti viverie beni di prima necessità destinati ai popoli colpiti dal conflitto.

Dal 1978, l’IFAD ha stanziato più di 23 miliardi di dollari in donazioni e prestiti a basso interesse, per finanziare progetti nei paesi in via di sviluppo: solo l’anno scorso, circa 130 milioni di persone ne hanno tratto beneficio.