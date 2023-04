LA LEGA B IN CAMPO CONTRO IL RAZZISMO

Al via la campagna #UnitiDagliStessiColori promossa dalla FIGC per continuare a diffondere un messaggio univoco di inclusione sociale

Il calcio italiano si schiera ancora una volta contro qualsiasi discriminazione razziale. In particolare, la Lega Serie B, sempre sensibile a tematiche di carattere sociale, aderisce alla campagna #UnitiDagliStessiColori, promossa dalla FIGC, rinnovando l’impegno affinché non ci sia più spazio per questa inaccettabile piaga sociale.

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale e dopo il successo della campagna dello scorso anno, tutti i club della Serie BKT, per la 32a giornata di campionato, si uniranno contro il razzismo per affermare che si è tutti uguali, ognuno con le proprie peculiarità.

L’hashtag, divenuto ormai iconico, fa da eco a tutta una serie di attività che la Lega Serie B ha predisposto per veicolare il più possibile un messaggio antidiscriminatorio, come post sui social, banner in campo al momento dell’ingresso giocatori, messaggi speaker e video sui maxischermi.

“Mai più razzismo – dichiara il presidente federale Gabriele Gravina – non ci dobbiamo stancare di ripeterlo, affinché la nostra società civile e il mondo dello sport, del calcio in particolare, si possa finalmente liberare da qualsiasi forma di discriminazione. Ogni insulto e ogni violenza rappresentano una ferita dolorosa inferta al cuore della nostra Comunità. Insieme a tutti gli stakeholders del calcio, che ringrazio per la sensibilità, promuoviamo i valori di amicizia, di accoglienza e di gioia che rappresentano la profonda identità del gioco del calcio“.

“Anche quest’anno la Lega Serie B aderisce alla campagna #UnitiDagliStessiColori – evidenzia il presidente Mauro Balata –, che ci vede in prima linea insieme alla FIGC e a tutto il sistema calcistico italiano per affermare con convinzione il nostro ‘no’ al razzismo. La nostra Lega è una grande famiglia e, in quanto tale, si fa portavoce di valori fondamentali come il rispetto e l’uguaglianza, rigettando fermamente, al tempo stesso, qualsiasi forma di discriminazione. Siamo il Campionato degli italiani, rappresentiamo i territori e tutte le comunità di tifosi e appassionati che, come noi, amano il calcio in quanto veicolo di sana inclusione sociale che abbraccia e accoglie senza alcuna distinzione”.

La campagna – attraverso l’utilizzo della quadricromia dei colori CMYK (ciano, magenta, giallo e nero), il concept #UnitiDagliStessiColori simboleggia le varie etnie, avvalendosi dei colori primari per dimostrare come ogni tipo di pelle abbia la stessa origine e, di fatto, sia la combinazione degli stessi colori.