LA FESTA DI NATALE DI TUTTO L’AC PERUGIA CALCIO

Perugia, 23 dicembre 2022 – La grande cornice dello stadio Curi per il grande appuntamento di Natale con tutte le squadre dell’AC Perugia Calcio. Un pomeriggio particolare che ha coinvolto tutti i ragazzi e ragazze del settore giovanile, quelle del femminile fino alle due prime squadre che sono sfilate davanti alla tribuna piena di genitori e familiari. A bordo campo li aspettavano la dirigenza biancorossa al gran completo con a capo il presidente Santopadre.

Poi un gesto significativo: un pallone passato di mano in mano dai rappresentanti delle squadre a partire da Cristian Dell’Orco fino ad arrivare al piccolo Giuseppe Bromuri della scuola calcio. “Vogliamo che i valori che rappresentano il Perugia Calcio ovvero impegno, passione, divertimento ma soprattutto senso di appartenenza siano i tratti caratteristici di ogni singolo atleta che porta i nostri colori ma vuole anche rappresentare il sogno che ha ogni bambino del Perugia di arrivare un giorno in prima squadra e giocare in questo bellissimo stadio” il chiaro messaggio della società.

Il discorso del presidente Santopadre

Dopo la sfilata ha preso parola il presidente Santopadre. Ha commentato con felicità il bel quadro che si poteva vedere in campo: “Buonasera ragazzi, siete meravigliosi, bellissimi. Quando siamo qua tutti insieme mi rendo conto di cosa è il Perugia. Noi non siamo solo un risultato la domenica, siamo l’associazione sportiva più importante della regione. Abbiamo voluto fortemente questa giornata perché dobbiamo ricordarlo. Al di là di quello che può accadere sul campo noi rappresentiamo bambini, ragazzi e famiglie. Difendiamo ciò che siamo con tutte le nostre forze. Tutti insieme ci tenevano a dare gli auguri di buon Natale a tutta la città e a tutti i tifosi“.

Poi un aneddoto di giornata: “Sono andato a salutare il piccolo capitano Giuseppe. Gli ho detto: ‘Piacere, sai chi sono?’. E lui mi fa ‘Sì, il Papa’. No amore, non sono il Papa. Sono Massimiliano, tutto meno che il Papa” che ha scatenato una risata generale e un grande applauso.

Chiusura con un messaggio alla squadra: “Difendiamo tutto questo con tutte le forze che abbiamo”