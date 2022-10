LA CAMPAGNA ABBONAMENTI #NOISIAMOPERUGIA TERMINERÀ SABATO 15 ottobre

AC Perugia Calcio comunica che la campagna abbonamenti #NOISIAMOPERUGIA 2022/2023 terminerà sabato 15 ottobre ore 19.

ORARI BIGLIETTERIA (per abbonamenti)

– da lunedì 10 a sabato 15 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

PARTITA PERUGIA-SUDTIROL – BIGLIETTI

A partire dalle ore 16 di lunedì 10 ottobre sarà possibile acquistare, in modalità online e presso ricevitorie abilitate Ticktone i tagliandi per la gara Perugia-Sudtirol, in programma domenica 16 ottobre ore 16:15 stadio “Curi”.

Da giovedì 13 ottobre ore 16 in vendita anche presso la biglietteria dello stadio.

IMPORTANTE: si consiglia di portare con sè la CARTA D’IDENTITÀ (no patente).

SETTORE OSPITI: vendita fino alle 19 del giorno antecedente la gara sia in modalità online che presso ricevitorie abilitate. Il costo è di 15 euro (prevendita inclusa). SI SCONSIGLIA L’ACQUISTO IN SETTORI DIVERSI DA QUELLO OSPITE.