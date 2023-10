AC Perugia Calcio, in collaborazione con Juventus FC, in merito alla gara Juventus Next Gen-Perugia, in programma domenica 22 ottobre ore 14 presso stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria, rende note le modalità relative alla vendita dei tagliandi che potranno essere acquistati esclusivamente sul sito ufficiale al seguente link: www.tickets.juventus.com

Il giorno gara non sarà possibile acquistare i tagliandi presso la biglietteria dello Stadio.