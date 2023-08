RITIRO PIEVE SANTO STEFANO DAY 2 | INIZIANO LE DOPPIE SEDUTE, GIOVEDÌ AMICHEVOLE CONTRO IL TRESTINA

Pieve Santo Stefano, 2 agosto 2023 – Secondo giorno di ritiro per il gruppo biancorosso che ha iniziato a sudare a Pieve Santo Stefano.

Mister Baldini ha subito programmato una doppia seduta.

Al mattino lavoro metabolico con il preparatore Gemignani coadiuvato da tutto lo staff. Nel pomeriggio, dopo attivazione muscolare, lavoro di rapidità e torelli tecnici, a seguire lavoro specifico per reparti, esercitazione attacco vs difesa e per chiudere partita a tema.

Per i portieri, al mattino lavoro di prevenzione e core stability e a seguire lavoro di forza in palestra. Nel pomeriggio rapidità, adattamenti a terra e lavoro con la squadra divisa per reparti.

Giovedì 3 agosto è in programma l’amichevole contro il Trestina allenato dall’ex tecnico biancorosso Davide Ciampelli. Inizio ore 18 allo stadio “Egidio Capaccini”. Ma al mattino è in programma comunque una seduta con inizio ore 10.