IL PERUGIA PIANGE L’INGEGNER SCLAFANI

Il presidente Massimiliano Santopadre e tutto il Club biancorosso piangono la scomparsa di Francesco Paolo Sclafani, molto conosciuto in città per la lunga militanza nel Perugia Calcio all’epoca della presidenza di Franco D’Attoma e Spartaco Ghini e per essere stato per oltre 30 anni il presidente della sede Enel dell’Umbria. Aveva 98 anni.

Nel novembre 2016 partecipò all’evento “Gli imbattibili” organizzato dalla nostra società all’interno del museo insieme a Ilario Castagner e Pierluigi Frosio.

Alla moglie Maria Antonietta e ai figli Marco e Ulderico le più sentite condoglianze.