IL PERUGIA PIANGE CARLO GIULIETTI

Il presidente Santopadre e tutto l’AC Perugia Calcio piangono la scomparsa di Carlo Giulietti, storico tifoso biancorosso noto in tutto l’ambiente calcistico, perugino e non, per la passione, il senso di appartenenza e la sensibilità archivistica mostrata verso i colori biancorossi.

Con il proprio impegno ha contribuito alla realizzazione del bellissimo museo che racconta la storia biancorossa di cui lui stesso ne è stato parte integrante.

Alla moglie Marilù, al fratello Claudio e a tutti i familiari un grande abbraccio e le più sentite condoglianze.

Ciao Carlo!