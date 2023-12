IL NATALE CON I PARTNER | LA SERATA AL CASTELLO DI ROSCIANO

Perugia, 13 dicembre 2023 – Ancora una volta è stata la cornice del Castello di Rosciano, residenza d’epoca situata sulle colline tra Torgiano e Bettona, ad ospitare, nella serata di martedì 13 dicembre, il tradizionale appuntamento natalizio che ha visto coinvolti tutti i partner commerciali dell’AC Perugia Calcio.

Lo spettacolo dei Kronos Acrobatic Theater ha dato il via alla serata che h visto la partecipazione di tutti i partner biancorossi.

Non poteva mancare naturalmente il presidente Massimiliano Santopadre e lo staff dirigenziale del Club biancorosso che hanno partecipato all’evento insieme ai giocatori della prima squadra e allo staff tecnico.

Le parole del presidente Santopadre nel video qui sotto.

“C’è un attaccamento forte della nostra famiglia verso la squadra – spiega Michela Sciurpa, figlia del patron di Vitakraft, Claudio Sciurpa, assente per impegni all’estero. Ogni volta che c’è la partita Claudio ci carica. Siamo vicini alla squadra e alla società. Claudio dice che è nei momenti più difficili che bisogna essere vicini, quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare, la città di Perugia ha bisogno di avere un calcio importante. Anche io quando posso frequento lo stadio e mi piace“.

“Prima volta per noi a questa serata e siamo felici per il calore e l’accoglienza della città di Perugia – ha commentato Milena Berardo, amministratore delegato di Petra 2011 Srl. Abbiamo scelto l’Umbria per il tipo di prodotto che noi trattiamo (fornitura e posa di pietra naturale ndr). Vogliamo valorizzare l’artigianalità di questo territorio con il sostegno anche alle imprese locali“. Sulla possibilità di andare oltre una semplice partnership. “Ci tengo a sottolineare che in questa fase il nostro impegno è rivolto ai giovani ed ad altri progetti come la borsa di studio”.

“Bellissima serata – ha spiegato Claudio Antonini, accompagnato nell’occasione dal fratello Emanuele, proprietari di Central Energy. Siamo da sempre tifosi del Perugia, soprattutto il nostro papà. Dopo due anni di semplice partnership quest’anno abbiamo deciso di dare un senso al nostro impegno proponendoci come sponsor sulla maglia. Abbiamo fiducia nella società e nella squadra“.

Per Mauro Manganello, amministratore delegato di Sisas, “è una serata aggregante e noi come impresa abbiamo rinnovato con un accordo biennale”. Poi un commento sulla situazione in campionato: “Primo posto difficile, la Lega Pro è complicata, credo più nei playoff e magari capiterà anche al Perugia di vincerlo, noi ci crediamo”.

“Ormai non ricordo neanche più da quanti anni siamo sulla divisa – ha aggiunto scherzando Matteo Perelli di Mericat. Il presidente in questo momento deve essere sostenuto, non solo economicamente, ma anche moralmente. Come vedo il presidente? Lo vedo in un momento difficile ma lui non si abbatte, combatte come sempre. A chi mi dice che ha rifatto l’abbonamento nonostante tutto io ho detto che anche io ho rifatto lo sponsor”.

Non poteva mancare il saluto del tecnico biancorosso Francesco Baldini, al primo anno con questo appuntamento.“Bellissima serata, un momento per conoscere i nostri partner. Bilancio della stagione? Aspetterei le prossime due partite. Arezzo e Cesena sono due partite toste. Non sono contento del momento, potevamo essere più cinici e più vicini alla capolista. L’impegno dei ragazzi però non è mai mancato”. Sulla scelta di Perugia. “Io ho scelto Perugia e ne è valsa la pena. Da giocatore conoscevo l’ambiente e piano piano sto scrivendo un capitolo nuovo della mia vita”.

Spazio anche per il direttore sportivo Jacopo Giugliarelli che oltre ad apprezzare il clima sereno della serata ha ribadito che uno degli obiettivi “è vedere quanti più ragazzi del settore giovanile arrivare in prima squadra“. Una battuta sul mercato: “Se ci sarà l’opportunità ci faremo trovare pronti”.

Piccola curiosità. Quest’anno i tavoli sono stati rinominati ognuno con una frase contenente l’inno del Perugia.