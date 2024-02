IL CLUB RICORDA ILARIO CASTAGNER

AC Perugia Calcio ricorda, ad un anno dalla sua scomparsa, Ilario Castagner.

Primo allenatore della Serie A a terminare un’annata da imbattuto ma senza vincere il campionato, alla guida di quello che poi fu chiamato il “Perugia dei miracoli”. Ha allenato il Grifo anche in altre due fasi (1993-1995 e 1998-1999). Da ricordare la vittoria della Coppa Piano Karl Rappan nel 1978 e la vittoria di tre campionati, uno di Serie B 1974-1975 con la storica promozione in Serie A, uno di Serie C stagione 1993-1994 e il campionato di Serie B 1997-1998 nell’indimenticato spareggio di Reggio Emilia. Da giocatore, con la maglia biancorossa, è stato anche capocannoniere della Serie C 1963-1964 con 17 reti.