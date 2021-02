Gwiazdowska: “Serve la giusta mentalità contro un avversario di tutto rispetto”

Nella gara di andata il Cesena aveva chiuso il match sul 4-0, con tripletta di Petralia e sigillo di Beleffi.

Nelle parole di Aleksandra Gwiazdowska emerge il nuovo spirito con cui le biancorosse si apprestano ad affrontare la sfida casalinga:

“Siamo pronte a tornare in campo concentrate sui nostri obiettivi, nonostante i molteplici stop e le numerose gare rinviate hanno reso il periodo ancora più difficile. Domenica cercheremo di trovare subito la giusta mentalità per affrontare un avversario di tutto rispetto, con quella giusta dose di cinismo e grinta che abbiamo trovato nelle ultime partite. Contro il Cesena in andata abbiamo risentito molto anche del campo, reso quasi impraticabile dalla pioggia incessante. Questa domenica punteremo tutto sulle nostre qualità, crediamo nel nostro gruppo, forti anche dei risultati ottenuti nelle ultime gare”.

Settimana impegnativa anche per la Primavera guidata da mister Francesco Micheli che sabato 27 alle ore 17 affronterà allo Stadio Comunale Giansanti di Collestrada le pari età della Lazio Women.