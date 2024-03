GUBBIO-PERUGIA | PROSEGUE LA VENDITA BIGLIETTI

AC Perugia Calcio informa che prosegue la vendite dei biglietti per la gara Gubbio Perugia, in programma domenica 17 marzo ore 16:15.

I biglietti sono disponibili sul circuito Viva Ticket e si possono acquistare SOLO nelle ricevitore (NO ONLINE). Non è necessaria la Grifo Card.

Per la curva ospiti sono a disposizione 1175 biglietti, prezzo unico 10 Euro + prevendita, (omaggio sotto 1/1/2017)

NB: per i biglietti omaggio del settore ospiti si dovrà inviare una mail con tutti i dati anagrafici del minore e del maggiorenne al seguente indirizzo: asgubbiobiglietteria@gmail.com.

Il biglietto dovrà essere ritirato direttamente presso il settore ospiti, senza tale richiesta non dsrà possibile l’accesso allo stadio.

La vendita dei tagliandi terminerà sabato 16 Marzo ore 19, il botteghino ospiti rimarrà chiuso il giorno della gara.