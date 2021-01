Grifoncelle al giro di boa, domenica in trasferta a Como

Perugia, 22 gennaio 2021 – Dopo la sconfitta di Bergamo le biancorosse sono pronte ad aprire il girone di ritorno con la trasferta di domenica 24 che le vedrà impegnate nella gara contro la Riozzese Como. Nella gara di andata la vittoria era stata assegnata al Perugia dal giudice sportivo, a seguito della violazione da parte della squadra comasca del numero massimo di cinque sostituzioni consentito, così come previsto dal Comunicato Ufficiale n. 235/A pubblicato in data 26 giugno 2020 della F.I.G.C.

ANALISI DEL MATCH

Molto diversa la situazione in classifica, con la Riozzese Como che con 24 punti ha chiuso il girone di andata in seconda posizione mentre il Perugia con 4 punti è in penultima posizione.

La numero 2 biancorossa, Ilenia Serluca riporta così il pensiero dello spogliatoio a due giorni dalla gara:

“Andiamo in trasferta sapendo che la squadra che affronteremo è ben organizzata e punta alla vittoria del campionato. A seguito delle ultime prestazioni però siamo molto più convinte e cercheremo di ottenere un buon risultato”.

Il difensore classe 1999 si è poi soffermata proprio sui progressi della squadra nelle ultime partite:

“A livello individuale siamo riuscite ad acquisire più fiducia in noi stesse, mentre a livello collettivo ci siamo unite ancora di più. Siamo sempre state un buon gruppo, però nelle ultime partite con delle buone prestazioni siamo riuscite a tirar fuori un buon gioco”.