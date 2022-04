GIUDICE SPORTIVO | UN TURNO A DE LUCA E MATOS

Perugia, 19 aprile 2022 – Il Giudice sportivo, in merito alla gara di Campionato Serie B Vicenza-Perugia, ha inflitto un turno di squalifica ciascuno a Ryder Matos per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario (già diffidato) e Manuel De Luca per “avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione). Per De Luca anche un’ammenda di euro 1500.