Perugia, 4 marzo 2021 – Il Giudice Sportivo, in merito all’ultimo turno di campionato, ha inibito il Direttore Sportivo Marco Giannitti a svolgere ogni attività in seno alla Figc, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 15 marzo 2021 “per reiterate proteste verso l’arbitro (sanzione aggravata per la qualifica di addetto all’arbitro)”.