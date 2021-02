Perugia, 18 febbraio 2021 – Il tempo di una notte per godersi il successo contro il Legnago che subito questa mattina il gruppo biancorosso si è ritrovato all’antistadio in vista del prossimo impegno contro la Vis Pesaro (domenica 21 febbraio ore 12:30).

Forza in palestra e trasformazione sul campo il lavoro svolto. Per i portieri tecnica in porta ed esercitazioni su multiparate.

Venerdì mattina altra sessione di allenamento.