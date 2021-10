A GENOVA INIZIA IL CAMPIONATO DEL PERUGIA FEMMINILE

Perugia, 8 ottobre 2021 – Domenica 10 ottobre scatta ufficialmente la quarta edizione della Serie C femminile, da questa stagione nel nuovo format a tre gironi da sedici squadre ciascuno. L’AC Perugia Calcio Femminilescenderà in campo alle ore 16 sul campo Nazario Gambino di Arenzano, per la sfida tra grifoni contro il Genoa.