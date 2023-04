GENOA-PERUGIA | ARBITRA MARINELLI DI TIVOLI, AL VAR DI PAOLO DI AVEZZANO

Perugia, 12 aprile 2023 – Sarà il signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli a dirigere Genoa-Perugia, gara valida per la 33^ giornata del campionato di Serie BKT in programma sabato 15 aprile 2023 alle ore 14 allo stadio “Luigi Ferraris”.

A coadiuvarlo gli assistenti Giuseppe Perrotti di Campobasso e Giuseppe Di Giacinto di Teramo. Quarto ufficiale sarà Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore. Al VAR Aleandro Di Paolo di Avezzano, AVAR Matteo Gualtieri di Asti.

10 precedenti con lui (2 vittorie, 2 pareggi, 6 sconfitte). Quest’anno 11 gare in Serie A, 3 gare in Serie B, 1 in campionato cipriota.