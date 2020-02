Frosinone-Perugia, info biglietti

Martedì 11 febbraio, a partire dalle ore 11, sarà possibile acquistare i biglietti per la 24ª giornata Frosinone-Perugia in programma domenica 16 febbraio alle ore 15. Per i residenti nella provincia di Perugia i biglietti sono disponibili per il solo settore ospiti dello stadio Benito Stirpe. Il circuito di riferimento è Vivaticket e sarà possibile acquistare:

On line sul sito Vivaticket

Punti vendita abilitati Vivaticket

Il prezzo del biglietto comprensivo di prevendita è di € 15, per quanto riguarda l’intero e di € 13 per i ridotti (donne, under 20 e over 60). I bambini fino ai sette anni entrano gratuitamente senza bisogno di alcun tagliando, non sarà riservato loro nessun posto a sedere.

Non sarà necessario essere in possesso della fedelity card per l’acquisto dei tagliandi. Incedibilità del titolo e divieto di vendita dei tagliandi il giorno gara.

La possibilità di acquisto dei biglietti per il settore ospiti terminerà alle ore 19 di sabato 15 febbraio.