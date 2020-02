Come da disposizione della Questura di Frosinone, A.C. Perugia Calcio comunica che, in occasione del match Frosinone-Perugia di domenica 16 febbraio, per motivi di sicurezza e di ordine pubblico l’uscita autostradale per i tifosi biancorossi è quella di “Frosinone” e che il raggiungimento del capoluogo dovrà avvenire con congruo anticipo rispetto all’inizio della gara (a partire dalle 13:30 e non oltre 14).